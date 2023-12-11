В США предупредили об угрозе войны между НАТО и Россией Офицер армии США Уилкерсон заявил об угрозе войны с Россией из-за Украины

Фото: Air Force Airman 1st Class Robert Hicks

Президент США Джо Байден может развязать войну между Россией и странами НАТО из-за ситуации на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон. По его мнению, администрация главы государства может сфабриковать повод для начала полномасштабных боевых действий. Уилкерсон подчеркнул, что США уже использовали такую тактику, развязав войну против Ирака.

Нас ждет война между НАТО и Россией. И к этой войне приведет президент США по своему собственному желанию, — заявил отставной офицер.

Полковник также отметил, что причина начала специальной военной операции кроется в ошибочных действиях США. По его словам, Украина находится в зоне влияния России, однако Запад попытался изменить расстановку сил в регионе, в чем Москва увидела угрозу. По мнению Уилкерсона, развязывание войны между Россией и НАТО станет еще большей ошибкой и приведет к катастрофическим последствиям. Несмотря на это, он не сомневается, что администрация президента США готова пойти на этот шаг.

В то же время, по данным Wall Street Journal, Байден готов положить конец военным действиям и подтолкнуть Украину к подписанию мирного соглашения на фоне провала контрнаступления ВСУ. При этом, как считают аналитики, Киеву придется уступить территории, расположенные вдоль линии фронта.