США пообещали «схватить» задумавших преступление в день инаугурации

https://static.news.ru/photo/202e913c-5a65-11eb-86f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Global Look Press

Власти США не намерены мириться с возможными противозаконными акциями в день инаугурации избранного президента 20 января. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра юстиции — генерального прокурора Джеффри Розена.

Министерство юстиции вместе с правоохранителями на федеральном, местном и региональном уровне привержено обеспечению мирной и безопасной инаугурации. Ведомство не будет мириться с теми, кто попытается омрачить этот день насилием или другой преступной деятельностью, — цитирует ТАСС заявление.

Розен предупредил, что любой, задумавший в этот день какое-либо преступление, «будет схвачен и предан правосудию». Он уточнил, что после беспорядков у Капитолия 6 января обвинения предъявили уже сотне граждан. Федеральное бюро расследований получило около 200 тыс. уведомлений от населения об участниках штурма конгресса.

Правоохранители на всех уровнях и Национальная гвардия круглосуточно работают в Вашингтоне для обеспечения безопасности в день инаугурации, — подчеркнул Розен.

Инаугурация избранных президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.

Как писал NEWS.ru, ФБР уже неделю проверяет бойцов Национальной гвардии, которые съезжаются в Вашингтон со всех 50 штатов страны. Проверка на возможные связи с терроризмом должна закончиться накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Инициировали проверку из-за опасений американских военных, вызванных возможной внутренней атакой со стороны бойцов, призванных обеспечить безопасность на инаугурации.

Предполагается, что некоторые из нацгвардейцев могут представлять угрозу для будущего президента или других ВИП-гостей. Министр Сухопутных сил США Райан Маккарти отметил, что властям известна эта потенциальная угроза, командующие предупреждены и должны быть начеку. Пока проверка не выявила доказательств подобных угроз.