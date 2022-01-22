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В США предсказали кровавый распад страны в 2040 году

NI: США предсказали распад в 2040 году после гражданской войны
22:14, 23 января 2022
В США предсказали кровавый распад страны в 2040 году Статуя Свободы Фото: pixabay.com
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В США уже через 20 лет может начаться гражданская война, которая приведёт к распаду государства. Причиной станет несогласие белого населения уступить власть темнокожему большинству. Такой сценарий привёл в своём материале для издания National Interest обозреватель Марк Кац.

По мнению Каца, в начале 2040-х годов в США начнётся переход от преимущественно белого населения к небелому. Этот процесс станет катализатором вероятного распада страны.

Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — своё доминирующее положение в обществе, — пояснил обозреватель.

При худшем для Вашингтона развитии событий гражданские волнения приведут к распаду страны. В результате другие великие державы заполнят вакуум, образовавшийся после исчезновения США на международной арене.

О возможном распаде государства писал также обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс. По его данным, в настоящее время вероятность краха США заметно выше, чем в начале тысячелетия. Так, по данным опросов, 52% избирателей Дональда Трампа считают, что «республиканские» штаты должны организовать отдельное государство. Среди демократов — сторонников Байдена идею об отдельном государстве поддерживают 41% избирателей.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул версию, что Соединённые Штаты Америки ждёт распад, подобный краху СССР. Причиной этого может стать невозможность поддержания высокого уровня развития общества национальным большинством.

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