В США предсказали итог контрнаступления ВСУ Полковник Макгрегор: после поражения ВСУ вооруженные силы РФ могут дойти до Днепра

Фото: Министерство обороны Украины

После завершения контрнаступления вооруженных сил Украины Москва нанесет ответный удар. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он также предположил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю. Видеоролик с соответствующим заявлением опубликован на YouTube-канале американского военного.

Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности, — заявил Макгрегор.

Ранее военный сообщал, что в российской армии ожидают очередного массового наступления Украины, чтобы после продолжить свое продвижение.

В свою очередь офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией. Если бы она прекратила сопротивляться, ее решение поприветствовали бы все, сказал он. Джиральди добавил, что Вашингтон не прикладывает усилия, чтобы прекратить конфликт.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли также заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Глава Генштаба США допустил, что задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО.