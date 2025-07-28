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28 июля 2025 в 14:37

В США предложили ударить санкциями по российскому здравоохранению

Конгресс США предложил запретить экспорт медикаментов в Россию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В палате представителей США зарегистрировали законопроект, предполагающий запрет на экспорт в Россию медикаментов и протезов, свидетельствуют данные на официальном сайте Конгресса. Автором инициативы стал республиканец из Техаса Морган Латтрелл.

H.R.4762 — законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию, — говорится в опубликованном документе.

Другие соавторы законопроекта не указаны. Документ был передан на рассмотрение в комитет по международным делам палаты представителей 25 июля.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не собирается вводить антироссийские санкции. Он подчеркнул, что позиция страны остается неизменной и основана на принципах, а не эмоциях.

До этого послы Евросоюза после двух месяцев обсуждений согласовали 18-й пакет санкций против России. В ближайшее время его должен утвердить Совет ЕС, после чего меры вступят в силу. Новый пакет включает ограничения против танкеров с российской нефтью, расширение черного списка, экспортные запреты и санкции против банков.

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