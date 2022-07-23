Реакцию США на предупреждение Путина о ракете «Сармат» назвали неожиданной NI: власти США неожиданно отреагировали на предупреждение Путина о ракете «Сармат»

Фото: Министерство обороны РФ

Белый дом неожиданно отреагировал на заявление президента России Владимира Путина об испытаниях баллистической ракеты «Сармат». По мнению обозревателя американской газеты The National Interest Марка Шнайдера, Вашингтон не воспринял всерьез слова лидера РФ о тестировании оружия. В 2018 году Путин рассказал о том, что «Сарматы» оснастят широким спектром ядерных боеголовок, включая гиперзвуковые снаряды.

В 2018 году Путин заявил, что «Сармат» будет оснащен широким спектром мощных ядерных боеголовок, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными средствами уклонения от систем противоракетной обороны, — сказал Шнайдер.

Журналист вспомнил заявление российских властей, которые предупреждали о том, что «Сармат» может ударить по территории США, перелетев Южный полюс.

Ранее экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству. Он отметил, что данные ракеты являются самыми мощными в мире.