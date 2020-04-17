В США поддержали решение президента РФ перенести парад Победы

https://static.news.ru/photo/ff10bfba-8081-11ea-bdfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США поддерживают решение президента России Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на другую дату в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Штаты будут готовы вместе с Россией отпраздновать победу над фашизмом сразу после общей победы над COVID-19.

С таким заявлением выступил американский посол в Москве Джон Салливан.

По словам дипломата, победа над фашизмом — это важное мировое событие. Оно не должно быть забыто, а даты, связанные с ним, необходимо отмечать.

Мы полностью поддерживаем решение России перенести эти торжества на более поздний срок, когда мы все сможем их отпраздновать должным образом, — приводится заявление Салливана в Twitter посольства США в РФ.

Президент России Владимир Путин 16 апреля отменил подготовку к параду Победы. Он заявил, что парад по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

Как писал NEWS.ru, общества ветеранов попросили президента перенести парад Победы в Москве.