В США ожидается до полумиллиона смертей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5af97400-5950-11eb-b3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Число жертв из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в США к середине февраля 2021 года достигнет 500 тысяч. Об этом заявила будущий директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

Она добавила, что пока нет данных о числе заражений, случившихся «из-за праздничных поездок». Валенски считает, что рождественские каникулы приведут к «высокому уровню госпитализаций и смертей», сообщает Life.

К середине февраля мы ожидаем полмиллиона смертей в этой стране, — заявила Валенски.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки врачи Соединённых Штатов зафиксировали 198 218 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели больше 23,7 млн человек. За последние 24 часа на территории США от коронавируса погибли 3286 человек. За всё время пандемии от COVID-19 в стране скончались больше 395 тысяч человек.