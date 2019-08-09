https://static.news.ru/photo/4c26e3ca-bb9c-11e9-85b8-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Охота» Фото: Perfect World Pictures

Американская киностудия Universal отменила прокат фильма «Охота» (The Hunt) после серии массовых расстрелов по всей стране.

В фильме показывается, как богатые люди охотятся за бедными. Картина должна была появиться в кинотеатрах 27 сентября. Однако студия решила приостановить маркетинговую кампанию «Охоты» из-за критики президента страны Дональда Трампа в адрес другой компании, которая распространяет фильмы о насилии. По мнению главы Белого дома, подобные вещи побуждают граждан к неадекватному поведению, сообщает The Hollywood Reporter .

4 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность подозреваемого. Это 21-летний Патрик Крузиус из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержку новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.

В Дейтоне (Огайо) жертвами стрельбы другого злоумышленника стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями, писал News.ru.