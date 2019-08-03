https://static.news.ru/photo/961f646c-b63c-11e9-a896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Randy Pench/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция раскрыла данные о мужчине, устроившим стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы, пишет Heavy.com.

«Кумир» Патрика устроил теракт в мечети в середине марта, в результате которого погибли 50 человек.

Patrick Crusius has been identified as the 21-year-old suspect in the shooting at a Walmart in El Paso, Texas, that left at least 18 people dead. Crusius is from Dallas: https://t.co/XVEKPEZ8tL #breaking pic.twitter.com/kTylIhCqYn — Heavy.com (@HeavySan) 3 августа 2019 г.

В Техасе, по данным СМИ, погибли около 19 человек, но полиция на данный момент официально подтверждает только смерть одного человека, сообщает CNN.

Multiple people were killed Saturday in a shooting in El Paso, Texas. Here's what we know: https://t.co/9TO7T8VfX3 — CNN (@CNN) 3 августа 2019 г.

В манифесте техасского стрелка несколько страниц, он пишет, что «защищает страну от иностранного нашествия». Крузиос считает, что это пагубно влияют на культуру и экономику США.

Ранее News.ru сообщал, что СМИ со ссылкой на полицию назвали число погибших при стрельбе в торговом центре в Техасе — их не менее 19 человек. Ещё 40 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо.