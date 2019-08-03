https://static.news.ru/photo/961f646c-b63c-11e9-a896-fa163e074e61_660.jpgФото: Randy Pench/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Полиция раскрыла данные о мужчине, устроившим стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы, пишет Heavy.com.
«Кумир» Патрика устроил теракт в мечети в середине марта, в результате которого погибли 50 человек.
В манифесте техасского стрелка несколько страниц, он пишет, что «защищает страну от иностранного нашествия». Крузиос считает, что это пагубно влияют на культуру и экономику США.
Ранее News.ru сообщал, что СМИ со ссылкой на полицию назвали число погибших при стрельбе в торговом центре в Техасе — их не менее 19 человек. Ещё 40 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо.