В США оценили вероятность переговоров Байдена с Путиным после атаки БПЛА Власти США: Байден не планирует переговоры с Путиным в свете атаки БПЛА на Кремль

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не намерен проводить переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в свете атаки беспилотного аппарата на Кремль. Об этом РИА Новости сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, его имя не раскрывается.

Нет, мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент, — сказал представитель Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба президента РФ заявила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечалось, что при этом было выведено из строя два беспилотника, пострадавших и разрушений нет, президент Путин продолжает работать в обычном режиме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в этой связи сообщил, что в Вашингтоне видели сообщения о попытке атаки украинских дронов на Кремль. Он подчеркнул, что пока не может подтвердить данную информацию. Блинкен добавил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в военном конфликте.

При этом агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что власти США не были предупреждены о попытке Киева нанести удар по Кремлю.