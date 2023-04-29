В США оценили шансы Трампа и Байдена в президентской гонке Американский политолог Расмуссен оценил шансы Байдена и Трампа на выборах в 2024 году

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен выразил свое мнение о предстоящих президентских выборах в 2024 году, передает РИА Новости. Он считает, что, хотя Джо Байден не столкнется с серьезной конкуренцией внутри Демократической партии, его шансы победить Дональда Трампа невелики. Расмуссен указал на возраст Байдена и сомнения американцев в его когнитивных способностях, однако отмечает отсутствие других сильных кандидатов среди демократов.

Политолог также предполагает, что Байден может столкнуться с конкуренцией со стороны кандидатов вне демократической партии, таких как Роберт Кеннеди — младший, который также заявил о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году.

Оценивая сражение между Трампом и Байденом, Расмуссен считает их шансы равными, но отмечает, что обвинения со стороны Минюста могут способствовать усилению позиции Трампа. Это мнение также разделяет консервативный политический аналитик Чарльз Ортел, который полагает, что у Байдена мало шансов победить Трампа. Единственным препятствием для Трампа на пути к победе Ортел видит тюремное заключение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что Байден вновь решил баллотироваться в президенты, чтобы избежать привлечения к ответственности за совершение целого ряда преступлений, в числе которых развязывание конфликта на Украине.