В США оценили мирный план ЮАР по Украине Белый дом: США поддержат мир на Украине, если его поддержит Зеленский

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Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы поддержать любую инициативу по мирному урегулированию на Украине при условии, что ее сначала поддержит украинский президент Владимир Зеленский. Так он на брифинге прокомментировал инициативу по урегулированию украинского конфликта, предложенную ЮАР, сообщает ТАСС.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее рассказал, что от лица стран Африки поговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые согласились принять миссию африканских лидеров с мирной инициативой.

Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом, — пояснил Кирби.

Он добавил, что в Белом доме продолжают придерживаться принципа: «ничего об Украине без Украины». Кирби уточнил, что США поддержали бы мирный план, который начинался бы с принципов ООН и содержал бы ссылку на план урегулирования, предложенный Зеленским.

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что единственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине, на который согласится Киев, является украинский. Так он прокомментировал мирную инициативу лидеров стран Африки. Он добавил, что Украина готова выслушать предложения некоторых стран, а также рассмотреть подобные инициативы.