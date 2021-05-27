В США объявили о розыгрыше $116,5 млн среди привившихся от COVID

Розыгрыш $116,5 млн будет проведён среди вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом на своей странице в Twitter.
Калифорния запускает розыгрыш $116,5 млн для вакцинированных калифорнийцев, — сообщил губернатор.
Он рассказал, что 15 июня будут выбраны 10 человек, которые смогут выиграть по $15 млн, ещё 30 вакцинированных выберут 4 и 11 июня, они получат по $50 тысяч долларов.
Участниками розыгрыша смогут стать лица старше 12 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
Ранее о розыгрыше денежных призов для вакцинированных объявил губернатор Огайо Майк Девайн. По его словам, на протяжении пяти недель каждую среду для вакцинированных граждан будет разыгрываться по $1 млн.
Спонсором розыгрышей выступает Министерство здравоохранения Огайо.
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