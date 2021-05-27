В США объявили о розыгрыше $116,5 млн среди привившихся от COVID

https://static.news.ru/photo/d26bd9b8-72d1-11e9-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Mingxiang/Xinhua/Global Look Press

Розыгрыш $116,5 млн будет проведён среди вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом на своей странице в Twitter.

Калифорния запускает розыгрыш $116,5 млн для вакцинированных калифорнийцев, — сообщил губернатор.

Он рассказал, что 15 июня будут выбраны 10 человек, которые смогут выиграть по $15 млн, ещё 30 вакцинированных выберут 4 и 11 июня, они получат по $50 тысяч долларов.

Участниками розыгрыша смогут стать лица старше 12 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Ранее о розыгрыше денежных призов для вакцинированных объявил губернатор Огайо Майк Девайн. По его словам, на протяжении пяти недель каждую среду для вакцинированных граждан будет разыгрываться по $1 млн.

Спонсором розыгрышей выступает Министерство здравоохранения Огайо.