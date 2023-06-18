В США объявили о начале коммерческих суборбитальных полетов Компания Virgin Galactic объявила о начале коммерческих суборбитальных полетов с 27 июня

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Американская компания Virgin Galactic объявила о начале с 27 июня коммерческих суборбитальных полетов. В этот день планируется провести первый запуск в интересах Военно-воздушных сил Италии, сообщает Space News.

Издание отмечает, что будет задействован корабль SpaceShipTwo, а миссия получила название Galactic 01. Она продлится с 27 по 30 июня. В ней задействуют трех представителей Италии, которым предстоят исследования в условиях микрогравитации.

Следующая миссия — Galactic 02 — намечена на начало августа. Для участия в ней туристам придется выложить по $450 тысяч за место. В дальнейшем в Virgin Galactic хотят проводить полеты ежемесячно.

Корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic в мае впервые за почти два года совершил суборбитальный полет.

В августе 2022 года компания Virgin Galactic опубликовала на своем сайте стоимость билетов на полет в космос. Тогда сообщалось, что $450 тысяч — это стоимость самого дешевого билета. Обещалось, что в космос можно отправиться семейным парам или группе друзей, полностью выкупить рейс или забронировать одно место для полета. В компании обещали начать продажи для всех желающих.