Названа стоимость билетов в космос компании Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic опубликовала на своём сайте стоимость билетов на полёт в космос. (Сейчас страница недоступна).

В космос можно отправиться семейным парам или группе друзей, полностью выкупить рейс или забронировать одно место для полёта. Самый дешёвый билет обойдётся в $450 тысяч. Первое время воспользоваться предложением смогут только представители сообщества Spacefarer. В него входят люди, которые зарегистрировались в программе One Small Step и внесли предоплату в размере $1 тысячи. Позже в компании обещают начать продажи для всех желающих.

Космоплан Unity должен в следующий раз отправиться в полёт в конце сентября. Корабль стартует с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико. Заказчиками этой космической миссии выступили военно-воздушные силы Италии по контракту, который был заключён в конце 2019 года.

11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космический полёт на корабле Unity своей компании Virgin Group. Аппарат поднялся на высоту порядка 80 километров, а затем приземлился в американском штате Нью-Мексико. Участники полёта ощутили невесомость. Миллиардер рассказал журналистам, что полёт был волшебным. Брэнсон подчеркнул, что мечтал об этом моменте, с того времени, когда был ребёнком.

Ранее стало известно, что в Virgin Galactic решили подарить две путёвки на полёт в космос в начале 2022 года. Их обладателями станут победители розыгрыша, который совместно с компанией проводит платформа для сбора средств Omaze.