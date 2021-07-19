В США обеспокоились отставанием от российского гиперзвукового оружия

США обеспокоены отставанием от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия на несколько лет. Об этом сообщает портал Military Watch.

Отмечается, что США планируют направить $3,2 млрд только на исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.

Россия и Китай уже имеют в распоряжении гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, оснащённые ядерными боеголовками, тогда как США пока даже не приступили к разработке подобных программ, — говорится в материале.

Также подчёркивается, что у Пентагона нет чётко определённых задач по применению гиперзвукового оружия, а это вызывает сложности при его разработке.

Ранее США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». Американская подлодка USS Alaska оказалась возле британской базы в Гибралтарском проливе, через неё периодически проходят российские военные корабли. В Пентагоне встревожены появлением у РФ новой подлодки. В США считают, что «Белгород» представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США