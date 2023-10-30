В США обеспокоены уничтожением складов боеприпасов на Украине Риттер: ВС России уничтожают склады ВСУ с поставленными Западом боеприпасами

Фото: МО Украины

Российские войска уничтожают склады ВСУ с поставленными Западом боеприпасами и вооружениями, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Он добавил, что украинцы часто неправильно эксплуатируют артиллерийские орудия из-за плохой подготовки, что приводит к быстрому износу техники.

Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах, — отметил Риттер.

Ранее он заявил, что потери Вооруженных сил Украины на поле боя умопомрачительны. По его словам, сейчас уже можно говорить о полном уничтожении ВСУ. Президент страны Владимир Зеленский получает донесения о гибели бойцов и ликвидации военной техники ежедневно. Для Украины ситуация, разворачивающая на фронте, приобретает крайне трагичный характер, добавил Риттер.

9 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшую зиму российские беспилотники могут устроить рекордное количество атак на территории Украины в зоне СВО. По его словам, уже за первый месяц осени Вооруженные силы РФ более 500 раз атаковали объекты на Украине при помощи БПЛА. Он считает, что эта цифра со временем будет только расти. В Минобороны России данную информацию не комментировали.