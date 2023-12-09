В США обеспокоены стратегией Путина на Украине The Hill: стратегия Путина на Украине оказалась эффективной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выбрал эффективную стратегию в конфликте на Украине, пишет военный обозреватель The Hill Брэд Дресс. Он отметил, что Киев зашел в тупик, и даже украинские официальные лица признают провал долгожданного и затратного украинского контрнаступления.

Спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами, в то время как стратегия Владимира Путина, направленная на <…> ожидание, пока западные союзники сломаются, похоже, работает, — говорится в материале.

Как отмечает издание, Россия готова к затяжным боевым действиям. Автор публикации обращает внимание, что Путин, который руководит куда более многочисленной армией, чем президент Украины Владимир Зеленский, недавно решил увеличить ее численность до 2,2 млн человек, а также расширить военный бюджет на 25% в следующие три года. Тем временем Киев вынужден убеждать все более скептически настроенный Запад продолжать вооружать ВСУ.

Следующие несколько месяцев вряд ли принесут какие-либо заметные результаты, прогнозирует обозреватель. Он также отмечает, что судьба нового контрнаступления полностью зависит от нового транша военной помощи США, которые увязли в сенатских спорах и не договорились об объемах финансирования Киева.

Ранее военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что президент России Владимир Путин был прав, когда рассчитывал на растущую усталость Запада от высоких затрат на поддержку Украины. По его словам, Москве нет смысла соглашаться на уступки Киеву.