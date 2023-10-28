В Германии назвали верной стратегию Путина по Украине Военэксперт Грессель: расчет Путина на раскол Запада по Украине оправдал себя

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин был прав, когда рассчитывал на растущую усталость Запада от высоких затрат на поддержку Украины, заявил в интервью телеканалу ZDF военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. По его словам, Москве нет смысла соглашаться на уступки Киеву.

В России знают, что Украина зависима от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, <...> то в течение нескольких лет можно так поднять цену этих боевых действий, что в какой-то момент Запад скажет: с нас хватит, — сказал он.

Грессель объяснил, что Путин выстраивает стратегию по Украине, оглядываясь на решение США вывести войска из Афганистана. По мнению эксперта, российский лидер пришел к выводу, что если затраты на Украину станут слишком высокими, то Запад рано или поздно откажется ее поддерживать.

Аналитик также заявил, что положение Украины может измениться в связи с ухудшением отношений с Польшой, победой на парламентских выборах в Словакии левоцентристской партии «Н-СД», выступающей против оказания помощи Киеву, а также ростом популярности Дональда Трампа в США. Все эти факторы свидетельствуют о том, что Путин был прав, когда делал ставку на раскол в Европе и США. По его словам, по этой причине России нет смысла соглашаться на уступки Украине.

Ранее американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина в настоящее время гибнет по вине США, которые стремятся расширить НАТО и собственную сферу влияния. По его словам, корни нынешнего конфликта следует искать во временах, последовавших после распада СССР. Он также вспомнил «пророческие» слова американского государственного деятеля Генри Киссинджера об опасности быть другом Штатов.