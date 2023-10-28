В США вспомнили «пророчество», предвещающее гибель Украины Джеффри Сакс: Украина гибнет по вине стремящихся расширить НАТО США

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украина в настоящее время гибнет по вине США, которые стремятся расширить НАТО и собственную сферу влияния, заявил в ходе видеовыступления на YouTube американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, корни нынешнего конфликта следует искать во временах, последовавших после распада СССР. Он также вспомнил «пророческие» слова американского государственного деятеля Генри Киссинджера об опасности быть другом Штатов.

Экономист отметил, что после распада СССР Вашингтон начал продвигать идею расширения Североатлантического альянса. При этом в 2008 году действовавший на тот момент президент США Джордж Буш перешел важную «красную линию», пообещав принять в НАТО Грузию и Украину.

Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: «Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально». Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО, — сказал Сакс.

Он добавил, что в настоящее время Украина «гибнет на поле боя», пытаясь получить то, чего ей «никогда не удастся достичь» и чего попытается не допустить Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО еще в 1991 году обещало не расширяться на восток, однако с тех пор прошло уже пять волн расширения. По словам российского лидера, очень трудно иметь дело с людьми, которые не соблюдают договоренности. Он подчеркнул, что важно обеспечить равную безопасность для всех и Россия имеет на это такое же право, как и любое другое государство.