Путин раскритиковал НАТО Путин обвинил НАТО в расширении на восток

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

НАТО еще в 1991 году обещало не расширяться на восток, однако с тех пор прошло уже пять волн расширения, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая. По словам российского лидера, очень трудно иметь дело с людьми, которые не соблюдают договоренности.

Нам же говорили еще в 1991 году — того времени администрация США, — что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания, — отметил Путин.

Российский глава подчеркнул, что очень важно обеспечить равную безопасность для всех, и Россия имеет на это такое же право, как и любое другое государство. Если Москву беспокоит расширение НАТО за счет Украины, если это создает для России угрозу — то это замечание должно быть услышано, заключил Путин.

Также президент напомнил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. По его словам, Киеву нужно лишь выразить свою готовность к переговорам и отменить действие запрещающего документа.