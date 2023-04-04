В США обанкротилась компания по запуску космических спутников Американская космическая компания Virgin Orbit объявила о банкротстве

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания по запуску космических спутников Virgin Orbit подала заявление о банкротстве, об этом сообщается в пресс-релизе фирмы. В связи с банкротством бизнес будет продан, компания намеревается максимально увеличить ценность активов.

Virgin Orbit Holdings, Inc и ее американские подразделения <...> сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр с целью продажи бизнеса, — говорится в пресс-релизе Virgin Orbit.

В компании подчеркнули, что до этого руководство объявляло о сокращении штата сотрудников из-за невозможности привлечь достаточный капитал для продолжения бизнеса. По мнению руководства фирмы, объявление о банкротстве было единственным верным решением на сегодняшний день. Всего Virgin Orbit за время своего существования успешно запустила 33 спутника в открытый космос.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Social Science Research Network сообщала, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличие большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.