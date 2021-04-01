В США не видят необходимости в использовании вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/22e542a6-d36d-11ea-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что он не видит необходимости в использовании вакцины от компании AstraZeneca для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране, независимо от того, одобрит ли её регулятор или нет.

В интервью агентству Reuters Фаучи отметил , что пока определённости с данной вакциной нет.

С этим ещё нужно определиться. Но у меня есть общее мнение, что, учитывая контрактные отношения, которые мы имеем с рядом компаний, у нас есть достаточный объём вакцин, чтобы удовлетворить все наши нужды, не прибегая к AstraZeneca, — сказал инфекционист.

В настоящее время в США одобрены к использованию вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Ряд стран Евросоюза приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca после случаев тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, по результатам которых будет вынесено решение о возможном продолжении использования препарата.

Ранее NEWS.ru писал о том, что технологию, позволяющую в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если тот будет мутировать, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.