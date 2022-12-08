В США назвали Зеленского опасным диктатором Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным диктатором, использующим миллиарды долларов США для создания однопартийного полицейского государства на Украине. По его словам, совершенно очевидно, что Зеленский не является защитником свободы и демократии. Такер раскритиковал украинского президента за запрет оппозиционных партий, задержания политических противников и за рейды силовиков в церквях.

Что бы вы ни думали о конфликте на Украине, совершенно ясно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии. <...> Свободная страна не запрещает крупную религию только потому, что она не полностью согласна с политической программой людей, управляющих страной. Но Зеленский именно это и делает, — пояснил американский журналист.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что Зеленский и украинская пропаганда будет любыми способами отвлекать украинцев от отсутствия электроэнергии, от огромных потерь ВСУ под Артемовском, от скорой сдачи Угледара и Соледара. Он убежден, что украинские власти продолжат придумывать различные байки на подобие той, что «украинцы станут самыми влиятельными людьми» в 2023 году.

Ранее издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы. При этом отмечено, что из-за лидерских качеств главы государства Запад игнорирует проблемы Украины. Зеленскому же удалось заставить Европу делать все, что он хочет.