В США назвали сроки ликвидации своего арсенала химоружия Госдеп: США весной намерены завершить процесс ликвидации своего химического оружия

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США весной текущего года намерены полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. По ее словам, Пентагон проводит большую работу ради достижения намеченного результата.

Я также хочу отметить, что позднее в этом году, весной, Соединенные Штаты завершат <...> уничтожение всех своих химических вооружений. Так что мы будем праздновать этот повод, — сказала Дженкинс.

Летом 2022 года посольство РФ в Вашингтоне призывало США прекратить уклоняться от собственных обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран. Также в дипмиссии подчеркнули, что Россия уничтожила свои национальные запасы боевых отравляющих веществ еще в 2017 году. Данный факт был подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). В этой связи дипломаты напомнили, что США остались единственной страной мира, где до сих пор сохраняется химический арсенал.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о случаях применения химического оружия со стороны Киева на Артемовском и Угледарском направлениях. По его словам, украинские военные сбрасывают его с беспилотных летательных аппаратов. В этой связи заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал передать в ОЗХО данные о применении химоружия военными Украины, если подобные свидетельства имеются. Он подчеркнул, что в ООН такой информацией не располагают.

Позднее в ОЗХО сообщили, что никакой информации о применении химического оружия на Украине организации не предоставили.