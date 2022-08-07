В США назвали поставки оружия Киеву мошенничеством Члены конгресса США Боберт и Грин назвали поставки оружия Киеву мошенничеством

Фото: Peter Gercke/dpa/Global Look Press

Члены конгресса Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин в Twitter раскритиковали поставки оружия на Украину. Политики сослались на расследование телеканал CBS. В фильме журналисты сообщают, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют на Украину, не доходят до получателей. Конгрессвумен Грин отметила, что этот фильм подтверждает те факты, из-за которых она отказывалась голосовать за поставки вооружения Киеву.

Все факты налицо: большая часть помощи — чистое мошенничество, — написала Боберт.

Американский телеканал CBS на своей официальной странице в YouTube опубликовал новый документальный фильм о поставках западного оружия Украине. Журналисты в ходе расследования выяснили, что до 70% вооружений не доходят до фронта. Опрошенные изданием эксперты указали на то, что оружие пересекает польско-украинскую границу, а далее за его передвижением никто не следит.

Американское руководство раскритиковал ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, который заявил, что оружие зачастую попадает «не в те руки», а также на за то, что до сих пор не установлен контроль за поставками в самой Украине.