В США назвали папу римского сторонником позиции России по Украине FA: папа римский поддержал мнение Москвы о вине НАТО и прокси-войне с США на Украине

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск поддержал мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации, заявили советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент. В статье, опубликованной американским журналом Foreign Affairs, они отметили совпадение точек зрения Москвы и религиозного лидера католиков в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине.

На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован, — подчеркивается в статье.

Хилл и Стент считают, что политики и аналитики на Западе все еще спорят о вине НАТО в эскалации конфликта, однако «оскорблением истории и достоинства России» стало бы любое усилие Украины — по вступлению Альянс или в ЕС.

Ранее стало известно, что эксперт по Ватикану, журналист Марко Полити заявил: папа римский Франциск недоволен давлением украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается навязать ему позицию США и ЕС по ситуации на Украине. В Ватикане считают, что Зеленский стремится втянуть папу в нарратив, согласно которому Киев выставляется невинной жертвой, а образ России при этом демонизируется.