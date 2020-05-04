В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

Аляскинская газета Anchorage Daily News получила Пулитцеровскую премию в основной номинации «За служение обществу» за совместные журналистские расследования с сетевым изданием ProPublica.
Агентство Reuters отметили за работу фотокорреспондентов на уличных протестах в Гонконге. По
Пулитцеровская премия — главная награда в области журналистики, вручаемая в США с 1917 года.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году награду присудили New York Times и New Yorker за тексты о сексуальных домогательствах в Голливуде, в частности о продюсере Харви Вайнштейне.
Добавьте наши новости в избранные источники