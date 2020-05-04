В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

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Аляскинская газета Anchorage Daily News получила Пулитцеровскую премию в основной номинации «За служение обществу» за совместные журналистские расследования с сетевым изданием ProPublica.

Агентство Reuters отметили за работу фотокорреспондентов на уличных протестах в Гонконге. По информации издания, церемонию награждения перенесли на две недели из-за занятости журналистов — членов жюри в освещении пандемии COVID-19.

Пулитцеровская премия — главная награда в области журналистики, вручаемая в США с 1917 года.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году награду присудили New York Times и New Yorker за тексты о сексуальных домогательствах в Голливуде, в частности о продюсере Харви Вайнштейне.