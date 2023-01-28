В США назвали четыре шага к завершению конфликта на Украине Эксперты RAND: затягивание конфликта на Украине не выгодно США

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Затягивание конфликта на Украине не выгодно с точки зрения национальных интересов США, считают эксперты американского исследовательского центра RAND Сorporation. В докладе, опубликованном на сайте организации, они предложили Вашингтону сделать четыре шага, направленные на урегулирование кризиса.

Так, в качестве первого шага аналитики называют увязывание дальнейшей военной помощи Киеву с обязательством украинских властей сесть за стол переговоров. Вашингтон также может пообещать Украине помощь в решении проблем после заключения мира с Россией.

Второй шаг — обеспечение безопасности Украины. Оно может выражаться в разных формах от оказания ограниченной поддержки до обещания военного вмешательства в случае нападения.

Третий шаг состоит в том, чтобы обеспечит нейтралитет Украины. Эксперты отметили, что это одно из ключевых требований России. Они считают, что одностороннему обещанию Киева Москва может не поверить, поэтому оно должно быть подкреплено США и некоторыми членами НАТО.

Еще одно действие, способствующее завершению конфликта, — смягчение санкций против РФ. Аналитики предложили использовать рестрикции не как наказание, а в качестве инструмента влияния.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы в кратчайшие сроки завершить украинский конфликт, если бы находился у власти. По его словам, на это хватило бы 24 часов.

С высказыванием Трампа согласился представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден тоже может достаточно быстро положить конец украинскому конфликту, дав соответствующее указание Киеву.