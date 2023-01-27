Трамп заявил, что мог бы разрешить украинский конфликт за одни сутки

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он сейчас был хозяином Белого дома, то смог бы быстро урегулировать конфликт на Украине миром. Мне хватило бы 24 часа, отметил он в соцсети Truth Social.

Даже сейчас, если бы я был президентом [США], то смог бы договориться <...> в течение 24 часов, — подчеркивается в его сообщении.

Трамп прежде критиковал политику администрации действующего президента США Джо Байдена по Украине. Он говорил, что конфликт надо завершить заключением сделки, а не тратить миллионы долларов на помощь Киеву. Также Трамп предупреждал о риске мировой войны из-за действий Белого дома.

Ранее Дональд Трамп назвал Джо Байдена умственно отсталым. Политик отметил, что представители Демократической партии — радикальные левые марксисты, пытающиеся уничтожить страну. При этом себя Трамп назвал блестящим и проницательным патриотом.