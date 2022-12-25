Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Экс-президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал главу Соединенных Штатов Джо Байдена умственно отсталым. Политик считает, что представители Демократической партии Соединенных Штатов — радикальные левые марксисты, пытающиеся уничтожить страну. При этом себя Трамп назвал «блестящим и проницательным» патриотом. Свое праздничное послание экс-глава США разместил в собственной соцсети Truth Social.

Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом, — написал Трамп.

Экс-президент также назвал Минюст США «министерством несправедливости», пожелав «всем любви».

Ранее Байден в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами. Очередная оговорка 80-летнего американского лидера имела место, когда он заговорил о социальном секторе на Украине.