В Кремле рассказали, кто может быстро завершить конфликт на Украине Песков: Байден может быстро завершить конфликт на Украине, дав указание Киеву

Фото: Министерство обороны Украины

Конфликт на Украине может быть достаточно быстро завершен президентом США Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, американскому лидеру достаточно дать соответствующее указание Киеву, но он не желает этого делать, выбирая путь дальнейшего накачивания Украины оружием, передает ТАСС.

Президент США, действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав возможность фактически просто давать указания Киевскому режиму. Достаточно соответствующего указания из Вашингтона и все это можно завершить. Конечно, не за день-два, но ключ от Киевского режима во многом в руках у Вашингтона, — сказал Песков.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине, если бы оставался у власти. По его словам, на это хватило бы 24 часов. Он подчеркнул, что конфликт надо завершить заключением сделки, а не тратить миллионы долларов на помощь Киеву.

Трамп также раскритиковал Белый дом за решение передать ВСУ танки. Он выразил опасение, что данный шаг усугубит конфликт и в конечном итоге приведет к его перерастанию в третью мировую войну.