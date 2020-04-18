Из-за пандемии коронавируса в самоизоляции оказались и американские конгрессмены. Но в отличие от своих зарубежных коллег они не придумали, как продолжать голосовать по важным законопроектам и должностям удалённо. В результате возник вакуум законодательной власти: более дюжины кандидатов на ключевые государственные посты не могут приступить к своим обязанностям без одобрения конгрессом. Президент Дональд Трамп пригрозил распустить законодательный орган, если в ближайшее время на Капитолийском холме не решат эту проблему.

После того, как конгресс проголосовал за пакет помощи американской экономике стоимостью $2 трлн в конце марта, законодатели разъехались по домам. На днях стало известно, что их самоизоляция продлится как минимум до 4 мая. Это разозлило Трампа, который пригрозил воспользоваться своим правом распустить обе палаты конгресса, если тот не приступит к своим обязанностям.

Дело в том, что все назначенцы лидера на ключевые посты должны получить одобрение сената. Если он по каким-то причинам не может собраться, то президент получает право утверждать кандидатуры чиновников без него. Но сенат занял промежуточную позицию: не рассматривая вопросы по существу, он всё же продолжает проводить онлайн-заседания для проформы. И так как обе палаты конгресса формально не прерывают работу, глава государства не может воспользоваться исключительными полномочиями.

Сенат должен либо исполнять свои обязанности и проголосовать за моих номинантов, либо я распущу его, чтобы самому утвердить назначения, — заявил Трамп. — У нас огромное количество людей, ждущих возможности присоединиться к правительству. Сегодня больше, чем когда-либо, из-за вируса и связанных с ним проблем.

В лист ожидания входят примерно 15 человек. Незаполненными остаются вакансии директора национальной разведки, двух членов управления Федерального резерва, заместителя министра сельского хозяйства и несколько должностей в Департаменте внутренней безопасности, отвечающем за борьбу с пандемией коронавируса.

Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп часто приписывает себе несуществующие полномочия, но на этот раз он не ошибся: президент США действительно имеет право распустить обе палаты конгресса. Согласно второй статье третьей части конституции страны, глава государства в исключительных случаях может созвать обе палаты конгресса или одну из них, а также временно распустить их, если между ними возникает несогласие. Таким образом, если сенат подчинится призыву лидера к самороспуску, а палата представителей — нет, это можно будет трактовать как несогласие и распустить обе. Впрочем, это президентское право ещё никогда не применялось, и юристы сомневаются, что у главы Белого дома найдутся основания на этот раз.

Парламенты некоторых стран уже проводят голосования удалённо, и закон не запрещает американским законодателям последовать их примеру. Напротив, в конституции сказано, что конгресс сам устанавливает регламент своей работы, главное чтобы собрался кворум.

Республиканцы в сенате обсуждают возможность утверждать кандидатов через переписку и телефонные звонки. Согласно этой процедуре, кандидат получит по почте вопросы, которые обычно задают в ходе живых слушаний, ответит на них в письменном виде, а затем переписка будет обнародована. Если у конгрессменов возникнут дополнительные вопросы, они могут провести серию телефонных звонков. Приоритет будет отдаваться тем кандидатам, назначение которых, скорее всего, не вызовет споров, например карьерным дипломатам, претендующим на должности послов.

Но демократы отказались следовать этой процедуре. Одним из них был влиятельный член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес. Его официальный представитель пояснил, что многие из трамповских назначенцев — слишком спорные фигуры, чтобы одобрять их без настоящих слушаний.

В то время как сенатор Менендес стремится заполнить вакансии, необходимые для адекватного ответа COVID-19, он не согласен на автоматическое одобрение кандидатов без должной проверки, — уточнил пресс-секретарь Менендеса.