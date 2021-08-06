В США наметили сроки начала ревакцинации населения от COVID-19

В начале осени Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, представит план по ревакцинации населения страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным издания, американская администрация настаивает на скорейшей разработке стратегии использования дополнительных доз вакцины, поскольку пожилые граждане или люди, вакцинировавшиеся в первые два месяца после начала применения прививок, могут нуждаться в дополнительной дозе препарата уже в конце августа.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости до конца сентября текущего года ввести временный мораторий на ревакцинацию. В ВОЗ считают, что в мире возникло глобальное неравенство относительно доступа к вакцинам от коронавируса. Так, в более бедных странах полный цикл вакцинации или хотя бы первую часть прошли гораздо меньше людей, чем в более богатых, где производятся медпрепараты и где власти стали вести речь о ревакцинации.

В американской администрации выступили против позиции ВОЗ, заявив, что в случае необходимости они могут «делать и то, и другое».