В США избили водителя грузовика, пытавшегося проехать сквозь протестующих

https://static.news.ru/photo/678700ea-a3d7-11ea-90b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

На автомагистрали в американском Миннеаполисе водитель грузовика попытался на большой скорости проехать сквозь толпу протестующих. Люди успели разбежаться в стороны и не попасть под колёса.

После того как транспортное средство остановилось, демонстранты вытащили водителя из кабины и избили его. Вскоре на место инцидента приехали полицейские и арестовали мужчину, пытавшегося совершить наезд на толпу, передаёт Reuters.

Избитый водитель был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент лишь подчёркивает нестабильную ситуацию, которую мы имеем, — заявил губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Он отметил, что не знает мотивов арестованного.

Как писал NEWS.ru, причиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек.