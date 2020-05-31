США

В США избили водителя грузовика, пытавшегося проехать сквозь протестующих

09:59, 01 июня 2020
Фото: AP/TASS

На автомагистрали в американском Миннеаполисе водитель грузовика попытался на большой скорости проехать сквозь толпу протестующих. Люди успели разбежаться в стороны и не попасть под колёса.

После того как транспортное средство остановилось, демонстранты вытащили водителя из кабины и избили его. Вскоре на место инцидента приехали полицейские и арестовали мужчину, пытавшегося совершить наезд на толпу, передаёт Reuters.

Избитый водитель был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент лишь подчёркивает нестабильную ситуацию, которую мы имеем, — заявил губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Он отметил, что не знает мотивов арестованного.

Как писал NEWS.ru, причиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек.

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