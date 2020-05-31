В США избили водителя грузовика, пытавшегося проехать сквозь протестующих

На автомагистрали в американском Миннеаполисе водитель грузовика попытался на большой скорости проехать сквозь толпу протестующих. Люди успели разбежаться в стороны и не попасть под колёса.
После того как транспортное средство остановилось, демонстранты вытащили водителя из кабины и избили его. Вскоре на место инцидента приехали полицейские и арестовали мужчину, пытавшегося совершить наезд на толпу,
Избитый водитель был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Инцидент лишь подчёркивает нестабильную ситуацию, которую мы имеем, — заявил губернатор Миннесоты Тим Уолз.
Он отметил, что не знает мотивов арестованного.
Как писал NEWS.ru, причиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен