В США испытали самый большой коммерческий электросамолёт

Крупнейший в мире электрический коммерческий самолёт Cessna Grand Caravan 208B (eCaravan) компании AeroTEC совершил первый успешный испытательный полёт в США. Девятиместный лайнер с электродвигателем от компании magniX находился в воздухе 30 минут, испытания проходили в аэропорту Грант Каунти штата Вашингтон.
Первый полёт eCaravan — это ещё один шаг на пути к эксплуатации самолётов средней дальности полёта. Они требуют небольшие затраты и имеют нулевой уровень выбросов в атмосферу, — говорится в сообщении компании AeroTEC.
Как писал NEWS.ru, компания Rolls-Royce вместе с сотрудниками других производителей занимается созданием электросамолёта с рекордными скоростными характеристиками. Разработка частично финансируется правительством Соединённого Королевства. Летательный аппарат сможет разгоняться до 480 км/ч. Одноместную конструкцию оснастят аккумулятором мощностью 750 киловатт и тремя электромоторами. Ресурса зарядки должно хватить на пробный рейс Лондон — Париж.