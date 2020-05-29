В США испытали самый большой коммерческий электросамолёт

Фото: AeroTEC/facebook.com

В отеле Eagle's Nest в Куинси, США, начали происходить странные вещи. Одна из уборщиц гостиницы некоторое время назад стала замечать, что из её тележки начали пропадать вещи, когда она убиралась в номерах. Женщина попросила охранника показать ей записи с камер наблюдения. На видео персонал отеля увидел призрачную фигуру, похожую на тень, крадущуюся по пустому гостиничному коридору.

Кадры были выложены в Сеть. На записи видно, как возле одной из дверей в пустом коридоре стоит тележка уборщицы. В это время со стороны лифта, будто бы скользя по стене,...