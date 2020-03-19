Два американских конгрессмена практически в одно время заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на CNN.
Первый положительный результат теста на коронавирус оказался у республиканца от Флориды Марио Диас-Баларта.
Я чувствую себя уже лучше. Тем не менее важно, чтобы все относились к этому серьёзно и следовали инструкциям Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы не заболеть и предотвратить распространение вируса. Мы должны продолжать работать вместе, чтобы стать сильнее как страна в это трудное время, — сообщил конгрессмена на своей странице в социальной сети Twitter.
I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH
Чуть позже коронавирус обнаружился у демократа от штата Юта Бена Макадамса. Конгрессмен сообщил, что чувствовал лёгкую простуду. Он отметил, что был с самого начала на карантине под наблюдением врача. Теперь он останется дома, откуда продолжит работу, несмотря на заболевание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время парламентских дебатов о коронавирусе из-за «усталости». Он отметил, что чувствовал слабость и истощение после тяжёлой работы.