https://static.news.ru/photo/244d183e-69a1-11ea-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Два американских конгрессмена практически в одно время заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на CNN.

Первый положительный результат теста на коронавирус оказался у республиканца от Флориды Марио Диас-Баларта.

Я чувствую себя уже лучше. Тем не менее важно, чтобы все относились к этому серьёзно и следовали инструкциям Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы не заболеть и предотвратить распространение вируса. Мы должны продолжать работать вместе, чтобы стать сильнее как страна в это трудное время, — сообщил конгрессмена на своей странице в социальной сети Twitter.

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020

Чуть позже коронавирус обнаружился у демократа от штата Юта Бена Макадамса. Конгрессмен сообщил, что чувствовал лёгкую простуду. Он отметил, что был с самого начала на карантине под наблюдением врача. Теперь он останется дома, откуда продолжит работу, несмотря на заболевание.

Please read my statement on contracting #COVID19 . I have self-quarantined since first having symptoms and consulted with my doctor. #utpol pic.twitter.com/upx4NcTvF8 — Rep. Ben McAdams (@RepBenMcAdams) March 19, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время парламентских дебатов о коронавирусе из-за «усталости». Он отметил, что чувствовал слабость и истощение после тяжёлой работы.