Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Два американских конгрессмена практически в одно время заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на CNN.

Первый положительный результат теста на коронавирус оказался у республиканца от Флориды Марио Диас-Баларта.

Я чувствую себя уже лучше. Тем не менее важно, чтобы все относились к этому серьёзно и следовали инструкциям Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы не заболеть и предотвратить распространение вируса. Мы должны продолжать работать вместе, чтобы стать сильнее как страна в это трудное время, — сообщил конгрессмена на своей странице в социальной сети Twitter.

Чуть позже коронавирус обнаружился у демократа от штата Юта Бена Макадамса. Конгрессмен сообщил, что чувствовал лёгкую простуду. Он отметил, что был с самого начала на карантине под наблюдением врача. Теперь он останется дома, откуда продолжит работу, несмотря на заболевание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время парламентских дебатов о коронавирусе из-за «усталости». Он отметил, что чувствовал слабость и истощение после тяжёлой работы.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях