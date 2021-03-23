В США допустили, что AstraZeneca предоставила неполную информацию о вакцине

https://static.news.ru/photo/eda3cd2e-8ba4-11eb-afb4-96000091f725_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Pres

Британско-шведская компания AstraZeneca могла предоставить неполную информацию о своей вакцине против коронавирусной инфекции, что могло повлечь серьёзные последствия. Об этом говорится в заявлении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

Совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) <...> выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла предоставить устаревшую информацию о клинических испытаниях и, возможно, было составлено неполное представление об эффективности препарата. Мы настоятельно призываем компанию к сотрудничеству с DSMB для изучения данных об эффективности и для обеспечения к ним максимально быстрого доступа, — сказано в сообщении.

Отмечается, что данные о вакцине будут тщательно рассмотрены независимыми консультативными комитетами. И уже после этого решение по использованию препарата в США примут Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее стало известно о ряде случаев смертей в Европе после прививки вакциной AstraZeneca. У всех скончавшихся были выявлены тромбоэмболические осложнения. В нескольких странах вакцинация этим препаратом временно приостановлена.

Как писал NEWS.ru, специалисты Германии и Норвегии провели два независимых исследования, в результате которых выяснили, как вакцина британско-шведского производства AstraZeneca может провоцировать появление тромбов. Вакцинация способна вызывать аутоиммунную реакцию, которая, в свою очередь, приводит к появлению сгустков крови. Именно это, по мнению специалистов, является причиной отдельных случаев тромбоэмболических осложнений у пациентов в Европе.