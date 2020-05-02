В штате Нью-Йорк от коронавируса скончались ещё 299 человек

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал число скончавшихся от коронавируса за прошедшие сутки. Их оказалось 299 человек.
Число смертей от коронавируса по-прежнему остаётся ужасающе высоким, —
цитируетКуомо CNN.
Однако число новых пациентов продолжает снижаться. За прошедшие 24 часа был зафиксирован 831 случай инфицирования.
Как ранее писал NEWS.ru, в Нью-Йорке перекрыли часть дорог, чтобы жители могли гулять. О нововведении сообщил Билл де Блазио в своём Twitter.
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