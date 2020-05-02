США

В штате Нью-Йорк от коронавируса скончались ещё 299 человек

19:31, 02 мая 2020 55
Фото: Xinhua/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал число скончавшихся от коронавируса за прошедшие сутки. Их оказалось 299 человек.

Число смертей от коронавируса по-прежнему остаётся ужасающе высоким, — цитирует Куомо CNN.

Однако число новых пациентов продолжает снижаться. За прошедшие 24 часа был зафиксирован 831 случай инфицирования.

Как ранее писал NEWS.ru, в Нью-Йорке перекрыли часть дорог, чтобы жители могли гулять. О нововведении сообщил Билл де Блазио в своём Twitter.

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