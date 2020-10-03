В штабе рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 Трампа

https://static.news.ru/photo/7b80347e-064f-11eb-90d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, который сейчас борется с коронавирусной инфекцией, бодр и чувствует себя хорошо. Об этом заявил старший советник предвыборного штаба хозяина Белого дома Стив Кортес.

Чувствует он себя хорошо. Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба. Он оптимистичен и уверен, как никогда, — сказал Кортес в интервью Fox News.

О заражении коронавирусом Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Глава государства сдал тест после того, как у его советника Хоуп Хикc был обнаружен COVID-19. Американский лидер самоизолировался, но не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Белый дом заявлял, что болезнь у главы государства протекает в лёгкой форме. Позже СМИ сообщили, что состояние Трампа ухудшилось. У него появились кашель и температура. Президента перевезли в госпиталь. Официально было заявлено, что это сделано из мер предосторожности.

При этом источник в стане республиканцев утверждал, что когда Трамп узнал, что вместе с женой заразился коронавирусом, то стал заваливать своих помощников вопросами о смерти. Как рассказал журналист Vanity Fair Гэбриэл Шерман Трампу было намного хуже, чем об этом заявляли в Белом доме. При этом 1 октября американский лидер получал кислород.

Как писал NEWS.ru, Twitter заблокировал пользователей, пожелавших смерти Трампу.