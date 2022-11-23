В Сеть попало видео, как собака открыла захлопнувшуюся дверь пожарному Mirror: в Техасе собака открыла хозяину захлопнувшуюся дверь

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В одной из пожарных частей в штате Техас собака открыла захлопнвшуюся дверь своему хозяину, сообщает Mirror. Вместе с текстом был опубликован видеоролик, на котором видно, как питомец встает на задние лапы и открывает дверь передними. После этого приятели обнялись.

Как рассказал спасатель, он ненадолго вышел из здания пожарной части, а после не мог попасть обратно — сломалась электронная система доступа в помещение. Через прозрачные двери его заметила собака и подбежала к нему. Она нажала передними лапами на ручку двери, и та открылась.

Я допоздна работал в наших административных офисах, когда вышел на улицу. Наша система доступа с картой-ключом временно вышла из строя, из-за чего я оказался снаружи, а Кода внутри. Когда она заметила, что я стучу в дверь, она быстро подошел и открыл его для меня, — поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что бездомный пес по кличке Шашлык спас 28-летнего солдата ДНР Евгения Ярецкого от сброшенной с беспилотника гранаты. Он заградил собой хозяина и принял часть осколков на себя. Мужчина перенес 11 операций и 30 переливаний крови, но остался жив.

Инцидент произошел на передовой, на направлении Еленовка — Александровка. Пса ранило в глаз и лапу, однако он тоже остался жив и уже идет на поправку. Ярецкий отметил, что бездомное животное прибилось к нему случайно. Он рассказал, что очень любит собак, поэтому решил прикормить и эту, после чего та везде стал за ним ходить, даже носила в зубах патроны.