В рестораны Нью-Йорка будут пускать только привитых от COVID-19

Документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, начнут требовать в Нью-Йорке при входе в ресторан или тренажёрный зал. Об этом в своём Twitter-аккаунте сообщил мэр города Билл де Блазио.

По словам де Блазио, если люди хотят полноценно участвовать в жизни общества, им необходимо сделать прививку.

Вам понадобится подтверждение вакцинации от COVID-19 в крытых ресторанах и тренажёрных залах, а также для посещения концертов и представлений, которые проводятся в закрытых помещениях в Нью-Йорке. Это жизненно важное требование по обеспечению безопасности нашего города, — сообщил мэр.

Нью-Йорк — первый город в США, где начнут требовать документы, подтверждающие вакцинацию, пишет газета The New York Times. Требование вступает в силу с 16 августа. С 13 сентября его выполнение станут проверять власти города.

Ранее подобную меру в рамках борьбы с пандемией коронавируса реализовали в России и Франции. В Москве действовала система QR-кодов, без наличия которых люди не могли посещать кафе и рестораны.

Во Франции с 21 июля «санитарный пропуск», который подтверждает вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, стал обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 500.