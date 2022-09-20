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В Пентагоне рассказали, когда Украина может получить истребители F-16

Командующий ВВС США в Европе Хекер: Украина может получить F-16 через два-три года

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года. Такими окажутся сроки поставок боевых самолетов, если будет принято политическое решение, отметил он на конференции, организованной американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил, сообщает Politico.

Хекер подчеркнул, что на Западе строят планы по оказанию военной помощи Украине в долгосрочной перспективе. Названные им сроки поставок истребителей Киеву объясняются вопросами, связанными с подготовкой пилотов и логистикой. По его мнению, Украина сохранила «порядка 80%» своих военно-воздушных сил.

Генерал также считает, что сейчас у Киева имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться», не превращая происходящее «в третью мировую войну».

По словам Хекера, Пентагон передает Украине разведывательную информацию оперативного характера, в том числе о складах российских сил, но американцы не выбирают цели.

Мы передаем, где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них [властей Украины] зависит, хотят они наносить по этому удары или нет, — пояснил Хекер.

Он добавил, что Украина получила возможность наносить удары по подобным целям после того, как США поставили ей ракетные системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что руководство Пентагона выступило против поставок украинской армии ракет дальнего действия. В ведомстве считают, что нанесение ими ударов по целям на территории России приведет к дальнейшей эскалации. Чиновники Пентагона отметили, что ВСУ достаточно имеющихся на вооружении ракет дальностью до 100 миль для поражения российских целей.