В Пентагоне объяснили разработку ядерных ракет

В министерстве обороны США заявили, что разработка и развёртывание американских ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России.
Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Пентагона,
Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, — гласит оно.
В Пентагоне отметили при этом, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американская армия может развернуть гиперзвуковые ракеты и ракеты средней дальности, такая возможность рассматривается армейским руководством США. Так, начальник штаба армии Соединённых Штатов генерал Джеймс Макконвилл сообщил, что США продвигаются к созданию средств доставки большой дальности, которые могут включать гиперзвуковые ракеты, также разрабатываются средства доставки средней дальности.
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