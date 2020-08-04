В Пентагоне объяснили разработку ядерных ракет

https://static.news.ru/photo/fa8d8ddc-d668-11ea-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

В министерстве обороны США заявили, что разработка и развёртывание американских ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Пентагона, передаёт РИА Новости.

Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, — гласит оно.

В Пентагоне отметили при этом, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская армия может развернуть гиперзвуковые ракеты и ракеты средней дальности, такая возможность рассматривается армейским руководством США. Так, начальник штаба армии Соединённых Штатов генерал Джеймс Макконвилл сообщил, что США продвигаются к созданию средств доставки большой дальности, которые могут включать гиперзвуковые ракеты, также разрабатываются средства доставки средней дальности.