В Пентагоне обеспокоились возможным военным союзом Москвы и Пекина Генерал Милли: военный союз Москвы и Пекина создал бы риски для США

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Глава комитетов начальников штабов Пентагона, Марк Милли, заявил о том, что военный альянс между Москвой и Пекином создал бы риски для США. Во время виртуального мероприятия, организованного изданием Defense One, Милли сказал, что Вашингтону нужно избегать подобного геополитического подхода, который приведет к созданию военного альянса против США.

Хотя Милли признал, что в настоящее время Китай и Россия не формируют военного альянса, если бы такой альянс появился, это стало бы вызовом для США.

Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом, — сказал он.

Милли подчеркнул, что Вашингтон не хочет войны сверхдержав и придерживается философии «Мир через силу». Он также выразил опасения, что риторика в Китае и других местах, включая США, может создать впечатление, что мы находимся на пороге войны с Китаем.

По мнению Милли, риторика может обострять ситуацию, и он придерживается позиции «говори мягко, но имей палку побольше». Он также отметил, что китайские военные и другие пришли к выводу, что война с США неизбежна, что является опасным. Милли связал это с приверженностью Китая марксистской идеологии и верой в историческую предопределенность, в отличие от США и Запада, которые верят в свободу воли.

В ближайшее время Украина не сможет добиться своей военной цели по вытеснению войск РФ и возврату всех утраченных территорий, заявил ранее генерал США Марк Милли.