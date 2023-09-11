В палате представителей заявили о «пощечине Зеленскому» в декларации G20 Политик Маккол: декларация по итогам саммита G20 стала «пощечиной Зеленскому»

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Декларация по итогам саммита G20 стала «пощечиной» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщил в беседе с CNN председатель комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол. Он указал, что в прошлогоднем коммюнике Киеву давалась надежда на вхождение в состав НАТО после договоров о безопасности и завершения конфликта.

Маккол отметил, что в этом году в заявлении G20 говорится, что никакой российской агрессии нет.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам поездки в Индию заявил, что на саммите G20 звучало значительное согласие о необходимости долгосрочного мира для Украины. По его словам, страны сошлись на том, что конфликт должен быть урегулирован с учетом территориальной целостности страны.

Ранее стало известно, что, заявил

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите G20 в Нью-Дели, заявил, что мероприятие прошло успешно. По его словам, эта встреча стала «переломной». Глава МИД РФ высказал мнение, что «двадцатка» переживает внутреннюю реформу, что проявилось в активизации стран-участниц от Глобального Юга, при ведущей роли Индии добивавшихся учета своих интересов в договоренностях, которые в итоге вошли в декларацию саммита.