В Орегоне четыре человека после прививки заразились коронавирусом

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В американском штате Орегон не менее четырёх человек заразились COVID-19, несмотря на то что были привиты двумя дозами вакцины. Болезнь у них протекает в лёгкой либо в бессимптомной форме.

Вирус у заболевших был выявлен более чем через 14 суток после вакцинации, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

Мы работаем в сотрудничестве с местными властями и специалистами в сфере здравоохранения с тем, чтобы выявить источник заражения. На данный момент мы проводим процедуру определения последовательности генома, результаты будут известны на следующей неделе, — заявили в департаменте здравоохранения штата.

Также похожий случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Северной Каролине.

Ранее американский регулятор — Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) — заявил, что граждане страны получили 50 641 884 дозы вакцин от коронавируса. При этом на места поставлено более 69,8 млн доз. Отмечается, что для американцев, привитых первой дозой, сразу резервируется и вторая. Используются вакцины Pfizer и Moderna, прививки которыми предусматривают месячный интервал между двумя инъекциями, писал NEWS.ru.

С начала вспышки коронавируса в США заразились смертоносной инфекцией более 27,5 млн человек, из них более 483 тысяч скончались.