В Огайо устроят еженедельную лотерею с призом $1 млн для вакцинированных

https://static.news.ru/photo/0fc43e12-9d70-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еженедельную лотерею с призом в $1 млн будут проводить власти американского штата Огайо среди взрослых жителей, сделавших прививку от коронавируса. Таким образом предполагается повысить популярность вакцинации. Об этом сообщил губернатор штата Майк Девайн.

По словам Девайна, через две недели будет выбран победитель, получивший хотя бы одну дозу вакцины.

Такие объявления будут происходить каждую среду на протяжении пяти недель, и каждый победитель получит 1 млн долларов, — заявил губернатор штата в видеообращении, размещённом на YouTube-канале администрации Огайо.

Для подростков 12–17 лет будет проводиться отдельная лотерея с теми же условиями. По результатам розыгрыша пятерым победителям власти оплатят обучение в одном из университетов штата.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии заразились более 32,8 млн человек, более 583 тысяч умерли. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Прививки сделаны более чем 264 млн американцев, при этом полный курс вакцинации прошли более 117 млн человек.