В Нью-Йорке ввели ЧС из-за многочисленных перестрелок
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:17, 06 июля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В американском штате Нью-Йорк введён режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества инцидентов с применением огнестрельного оружия. Об этом в своём Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.
Это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него соответствующим образом. Объявление об этом позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы, — написал Куомо.
По данным телеканала CNN, за выходные с 3 по 5 июля, посвящённые национальному празднику Дню независимости, в штате Нью-Йорк произошёл 21 эпизод со стрельбой, при этом пострадали 26 человек.
Ранее сообщалось о том, что один человек пострадал при нападении в аэропорту Дюссельдорфа.